В Челябинске на площади Революции строят главный ледовый городок

Как идет строительство в −20 (по ощущениям) — показываем в нашем фоторепортаже

На площади Революции полным ходом идет строительство центрального ледового городка. Недавно на стройплощадку привезли лед — главный материал для горок, лабиринтов и фигур. Журналист Первого областного информагентства зашел на площадку, чтобы посмотреть, как идут работы.







Утром 7 декабря в центре Челябинска очень холодно, по ощущениям — минус 25. Строители работают в валенках, дутых штанах и в перчатках — без рукавиц пальцы дубеют за считанные минуты.





Деревянный каркас горок готов, и сейчас рабочие с помощью льда собирают выкат. Его огораживают кубами льда. Лед грязный, а как его сделают чистыми к открытию — непонятно.





Тема ледового городка этого года — «Сказочный лес». К концу декабря на площади появятся скульптуры «Маша и медведь», «Сорока-белобока», «Теремок», «Репка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». А еще «Три богатыря» по мультфильму от студии «Мельница».





Горки тоже украсят фигурами. Проект смотрите по ссылке. Интересно, на какой из горок появится Змей Горыныч?





Строители перетаскивают льдины большими щипцами. Самые крупные глыбы переносят вдвоем — они слишком тяжелые.

Лед для строительства очень грязный. Его привезли с Первого озера. Недавно челябинский кайтер — Александр Нифанин — сообщил журналистам Первого областного информагентства, что на поверхности озера лежит несколько миллиметров сажи. Спортсмен катался по льду на коньках в ноябре.



По цвету больше напоминает мрамор, чем лед

«На льду пара миллиметров сажи от наших заводов и ТЭЦ. После катания по льду я еле отмыл одежду! В ванной стоял очень сильный запах гари! К декабрю лед очень грязный, и желание кататься тает с каждым днем», — рассказал Александр Нифанин.





Вместе с ледяными горками на площадке готовят световые фигуры. Бригада электриков обматывает гирляндой гигантские елочные шары. На очереди — витые фигуры медведей и зайцев.





На один шар уходит больше 30 метров гирлянды.





Елка уже стоит посреди ледового городка. Совсем скоро ее начнут украшать.

Открытие ледового городка запланировано на 27 декабря. Напомним, что в этом году им занимается ООО «Уральский лед» — компания из Екатеринбурга строила ледовые городки по всему Южному Уралу в 2018 и ранее. За работу подрядчик получит 8 миллионов 457 тысяч рублей. На праздничное открытие и дальнейшие мероприятия на территории городка администрация Челябинска планирует потратить еще миллион рублей.