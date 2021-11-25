В Челябинске на пешеходной экскурсии расскажут реальные истории революционеров

Краевед развенчает мифы о Соне Кривой, Самуиле Цвиллинге, Дмитрии Колющенко и Михаиле Болейко

В Челябинске 27 ноября пройдет пешеходная прогулка по центральной части города, посвященная революции 1917 года и ее участникам. Экскурсия называется «Рожденные революцией: реальные истории людей, в честь которых названы улицы Челябинска».



Ведущий краевед-энтузиаст Алексей Васильев проведет группу по улицам, названным в честь революционеров. В ходе прогулки историк объяснит, какие улицы следовало бы переименовать в честь Свердлова и Кирова, и покажет места, где происходили важные для Челябинска события 1917 года.

«Вся центральная часть города названа именами тех, кто был занят в подготовке к революции. Многие личности идеализированы советской пропагандой, их образы сильно отличаются от реальных. Заодно стоит обратить внимание на возраст революционеров. Они очень молоды. Революцию творили руками детей. И легко провести аналогию с событиями, которые происходят сейчас», — рассказывает Алексей Васильев.

Начало 27 ноября в 15:00 у перекрестка улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта. Прогулка завершится на площади Павших Революционеров.

Вход свободный, QR-коды не нужны. Рекомендуют одеваться по погоде и воздержаться от посещения экскурсии при недомогании и признаках простуды.