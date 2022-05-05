В Челябинске на открытии мотосезона байкеры сдадут кровь

На концерт у Торгового центра приедет мобильная станция переливания

8 мая в 11:00 на парковке у Торгового центра состоится открытие мотосезона от клуба «Ночные волки». На площадке соберутся сотни мотоциклистов, чтобы проехать организованной колонной по городу. В программе концерт, конкурсы. Также на площадку приедет Челябинская областная станция переливания крови, и мотоциклисты с участниками праздника смогут стать донорами.



Станция переливания будет работать с 10:00 до 15:00. С собой донорам необходимо взять паспорт с пропиской в Челябинской области. Медики напоминают, что желающим сдать кровь нужно подготовиться заранее: за три дня до сдачи нельзя принимать лекарственные препараты, за двое суток пить алкоголь, а за сутки есть жирную пищу. Курящих просят воздержаться от никотина хотя бы за час до момента сдачи.

Напомним, что также на парковке Торгового центра сейчас установили гигантский шатер цирка. Организаторы открытия мотосезона пояснили, что праздник состоится рядом на соседней площадке у реки.