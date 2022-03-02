В Челябинске на новой набережной Миасса впервые отпразднуют Масленицу

Народные гулянья пройдут у сцены в сквере Искусств

6 марта в челябинском Арт-сквере на набережной Миасса впервые состоятся проводы зимы. У сцены на набережной пройдут масленичные народные гулянья.



На проводах зимы запланирована большая концертная программа и традиционные развлечения: катание колеса, перетягивание каната, кручение мешка и другие.

Чтобы все гости точно прочувствовали атмосферу праздника, в Арт-сквере с 12 до 15 часов будет звучать гармонь.

Еще на проводах зимы появится фотозона от телеканала ОТВ. Горожане смогут сделать фото со сказочными персонажами на фоне русской печи.

Масленицу в Челябинске традиционно празднуют на нескольких площадках города, гулянья одновременно будут проходить в парке им. Гагарина, горсаду им. Пушкина, парке им Тищенко и Саду Победы.



