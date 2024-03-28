В Челябинске на «Ночи музеев» выступят шаман и кейпоперы

Тема ночи в этом году — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии»

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. В Историческом музее Южного Урала обещают богатую программу из более чем 20 мероприятий. Рассказываем, чего ждать челябинцам и гостям столицы.

В праздничную ночь в Историческом музее заработают сразу все площадки — от Дома общественного собрания до «Дебаркадера». Покажут зрителям спектакли, концерт симфонического оркестра, фильмы, дефиле, выставки о моде, Японии и мамонтах. Для тех, кто хочет сделать что-то своими руками или оказаться непосредственно в гуще событий, организуют танцы, мастер-классы и реставрации.

Отдельно организаторы выделяют выступление шамана. Вот только не известного певца, а настоящего, этнического и аутентичного. А для любителей всего современного и трендового выступят k-pop-танцоры.

С подробностями можно ознакомиться на сайте Исторического музея Южного Урала.