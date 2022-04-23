В Челябинске на набережной Миасса открыли выставку «Время смелых решений»

Горожане увидят нереализованные проекты челябинских архитекторов

В Челябинске на набережной реки Миасс в Сквере искусств открылась новая выставка «Время смелых решений». Горожане смогут увидеть фотографии и эскизы частично или полностью нереализованных архитектурных проектов Челябинска, сообщили 23 апреля в пресс-службе городского управления культуры.

«Основываясь на материалах из фондов Центра историко-культурного наследия, эта выставка позволяет увидеть Челябинск таким, каким его представляли челябинские архитекторы»,— уточняют в ведомстве.

Например, горожане и гости Челябинска смогут увидеть, какой могла бы быть площадь Революции; узнать о том, что хотели построить на площади Ярославского и как бы это выглядело. Также на выставке представлен макет жилого дома Кировского завода по проспекту Ленина и многое другое.

Ранее автор известного архитектурного блога Павел Гнилорыбов восхитился челябинской набережной, отметив, что она почти как в Казани.

В минувший четверг в Челябинске в историческом парке «Россия — моя история» открылась планшетная выставка «НАТО. Хроника жестокости». На экспозиции южноуральцы узнают факты из истории военного блока, который был создан для прямого противостояния СССР и его союзникам.