В Челябинске на набережной катают на мини‑локомотиве

Челябинец собрал модель тепловоза в масштабе 1:8 у себя в гараже

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На набережной Миасса, в Саду камней, 5 августа запустили уменьшенную копию первого советского маневренного тепловоза Оэл7. Для нее у Исторического музея проложили 30 метров узкоколейной железной дороги и катают всех желающих бесплатно. Машинистом выступает автор модели — Валерий Попов.



Валерий три года собирал маленький локомотив у себя в гараже. Все детали для состава и железную дорогу он делал на станке по реальным чертежам. Ездит он на бензине и развивает скорость до 7 километров в час.

Сборка маленьких железнодорожных составов — хобби Валерия, а тепловоз не первый его проект. В 2014 году он собирал паровоз серии «В», а в 2018 году начал делать уменьшенную копию трамвая.

Владимир Попов уже устраивал катание на маленьком тепловозе в 2018 году. Тогда аттракцион развернули на открытии сезона на Малой Южно-Уральской железной дороге 8 мая.

Катаются на уменьшенном в восемь раз локомотиве и дети, и взрослые. Билет покупать не нужно.

Аттракцион приурочен ко Дню железнодорожника и работает только один день — 5 августа с 12:00 до 16:00.