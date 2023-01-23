В Челябинске на месте Subway открылось кафе «Лачуга»

Subway работал на фуд‑корте «Фиесты» десять лет

В челябинском ТК «Фиеста» на месте американской бутербродной Subway открылось новое кафе «Лачуга». Меню у российского аналога шире. К сэндвичам добавилась пицца, хот-доги и бургеры. Но главной фишки в виде сэндвичей, которые собираешь как конструктор, — нет.



Subway в «Фиесте» не закрылся даже во время массового ухода западных брендов из России. Теперь на место американского заведения пришла российская «Лачуга».

Владельцы у кафе разные, это не просто смена названия. Если в Subway было больше двадцати сэндвичей, то в новой «Лачуге» их пять. Меню дополнили тремя видами пиццы, четырьмя бургерами, куриными крыльями в панировке, хот-догами и эклерами с заварным кремом.

Средний чек — 350 рублей. За эти деньги можно купить комбо из бургера, наггетсов, картошки фри и напитка.