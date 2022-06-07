В Челябинске на месте «Пьяного страуса» откроют узбекское кафе. С пиццей и суши

Формат заведения отработан в других городах области

На месте танцевального паба «Пьяный страус» готовят к запуску кафе «Умар». В новом заведении будут готовить блюда узбекской кухни, а также суши и пиццу. Владельцы отмечают, что такой формат хорошо показал себя в городах области — кафе «Умар» несколько лет работает в Миассе и в Златоусте.



В Челябинске «Умар» открывается на Сони Кривой, 83 — в этом помещении раньше был танцевальный паб «Пьяный страус», а последние два года — ресторан «Кавказская пленница».

В меню включили хинкали, манты, мясо, приготовленное на мангале (например, шашлык из телятины «уч панжа»), вместе с тем самсу и чебуреки, шаурму, долму, чечевичный суп мерджимек. При этом большую часть меню занимают роллы и суши — их больше полусотни. Есть все хиты доставки: от «Филадельфии» до запеченных роллов с курицей. Пиццы тоже несколько десятков, средняя стоимость — 650 рублей. Упор сделают на доставку.

Помещение на Сони Кривой, 83 большое: два банкетных зала, общий зал, танцевальный, детская комната и барная стойка.

«Может, будем организовывать банкеты», — кратко сообщил один из сотрудников ресторана Ахмад Ташматов.

Перед кафе сейчас устанавливают летник. Точную дату открытия пока не называют.