В Челябинске на месте «Белого кролика» откроется новый ресторан

В заведении будет платный вход

На пересечении улиц Свободы и Карла Маркса откроется ресторан «Едатека». Заведение запускают по франшизе из Самары. Вход будет платный, но при этом, как заявляют сотрудники, цены на блюда сформируют по себестоимости продуктов.



Новое заведение запустят ближе к осени 2022 года. Проект займет площадь ресторана Bunny Burrow на Свободе, 32. Два года назад ресторан закрыли после введения ковидных ограничений.

«Едатеку» называют рестораном мировой кухни. Меню будет таким же, так в одноименном самарском общепите. Акцент сделан на морских деликатесах: помимо суши (220 рублей) и ризотто с гребешками (340 рублей), есть марокканский осьминог (690 рублей), мидии (337 рублей), устрицы (от 200 рублей за штуку) и морские ежи (210 рублей).

Какая будет цена за вход, пока не сообщают. В Самаре она скачет от 100 до 450 рублей, в зависимости от дня недели и времени посещения. Например, в субботу с 16:00 — 450 рублей, а все воскресенье — 150 рублей.

Рестораны с платным входом уже есть в Челябинске, например «По Чесноку» — заведение работает в городе два года. Недавно в ТРК «Куба» открылась вторая точка.

Отметим, что недавно у перекрестка Свободы и Карла Маркса запустили несколько новых кафе — в жилом комплексе «Башня свободы» работает «Гастротека» от столовой «Сели-съели», а на Карла Маркса — кафе бурятской кухни «Хаан Буз».