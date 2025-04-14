В Челябинске на литературном форуме собрались писатели со всей страны

Они представили свои «зарисовки из жизни»

В Челябинске в третий раз прошел Всероссийский форум молодых писателей, который собрал участников из Ханты-Мансийска, Луганска, Москвы, Нарьян-Мара. В этом году его посвятили 80-летию Великой Победы и назвали «Человек — явление космическое». О чем пишут современные авторы, узнал наш корреспондент.

Литературный форум проходил в Челябинском государственном институте культуры три дня, за это время начинающие и уже опытные писатели представили свои работы и небольшие зарисовки о жизни, судьбах и бытовых проблемах. Так, одна из участниц всю жизнь проработала кондуктором троллейбуса. На сменах она наблюдала за людьми и делала заметки в тетрадь, а потом отправила на литературный форум свой «Блокнот кондуктора». К слову, по ее заметкам в Москве уже сняли короткометражку. Другая писательница ведет литературный кружок среди пациентов психбольницы в Кащенко. Она рассказывала не о своих трудах, а о том, что ее подопечные хотят быть услышанными и пишут необычные рассказы.

Для участников провели восемь семинаров: по поэзии, прозе и детской литературе. Причем «молодыми» писатели были не по возрасту — у многих участников пробы пера начались в зрелом возрасте.

Одной из участниц стала сотрудница медиахолдинга «Первый областной» Лилия Мамонова. Женщина пишет стихи со второго класса.

«Разбор экспертов, которые анализировали произведения и указывали на недостатки, — это очень волнительно и достаточно сильно бьет по нервам. На форуме один мужчина после критики сказал, что больше не приедет. Ну он уже и в прошлом году так же говорил», — рассказала Лилия.

Работы писателей вошли в ежегодный альманах.