В Челябинске на лекциях расскажут, как благоустроить двор в своем районе

Дизайнеры и архитекторы разберут весь процесс — от проектирования до эксплуатации

В челябинском Доме архитектора организовали цикл лекций о благоустройстве дворов и других общественных пространств. На 11 встречах приглашенные эксперты подробно разберут весь процесс — от исследования до строительства и эксплуатации, рассматривая при этом как техническую, так и юридическую сторону проекта. В апреле планируют провести экскурсии по дворам, чтобы изучать предмет вживую.



Ближайшая лекция — 5 апреля в 16:30. Участники обсудят, как изменился подход к проектированию благоустройства дворов и какую роль сейчас играет архитектор в этом процессе. Проведет лекцию руководитель архитектурного бюро из Набережных Челнов Равиль Сафиуллин — он расскажет о взаимодействии специалистов с местными жителями. Еще один приглашенный гость — дизайнер Илья Полянских из Екатеринбурга, он вспомнит, как работал с челябинскими пространствами.

Лекции проводят каждый вторник в Доме архитектора. На следующих встречах обсудят, как организовать детские и взрослые спортивные зоны, как проводить озеленение и улучшить освещение и что сделать, чтобы сохранить двор от вандализма.

На все лекции вход свободный, регистрация на лекцию 5 апреля здесь. Подробная информация о следующих встречах публикуется в соцсетях Дома архитектора.