В Челябинске на льду реки выкопали гигантские снежные граффити

Рисунок посвящен зимней Олимпиаде в Пекине

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На реке Миасс появились гигантские снежные граффити. Прямо на льду художники выкопали ровные круги и мордочку тигра в центре. Площадь рисунка — 2826 квадратных метров. Такой вид искусства авторы условно называют снегография. Посвящены снежные граффити зимним Олимпийским играм, китайскому Новому году и… 30-летию Федерации бокса Челябинской области. «Один из нас занимается боксом», — поясняют авторы.



Схему рисунка подготовил известный челябинский художник Владислав Одегов совместно с Денисом Анохиным. Летом Владислав часто работал над муралами — гигантскими рисунками на фасадах многоэтажных домов. Создание снегографии чем-то похоже на рисование больших граффити.

«Разница в том, что мурал рисуют на вертикальной поверхности, а мы работали на горизонтальной. В случае со снегографией нельзя отойти и посмотреть, что получается. Итог нашей работы мы сами впервые увидели на видео с квадрокоптера», — объяснил Владислав Одегов корреспонденту Первого областного информагентства.

Рисунок вытаптывали несколько дней. Это оказалось не так просто: «траншеи» копали до самого льда, чтобы линии получились максимально четкими. Небольшие элементы покрасили водоэмульсионной краской. После продолжительной работы на свежем воздухе некоторые члены команды даже свалились с простудой.

Художники отмечают, что это не первая их снегография на реке Миасс. Другие работы были меньше, и тогда ребята только приноравливались работать со снегом.