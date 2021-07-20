В Челябинске на крыше Исторического музея прочтут девять лекций о литературе, психологии и искусстве

В среду, 21 июля, клуб «Читалка» устраивает разговор не о книгах

Челябинский клуб читательского мастерства «Читалка» проводит трехчасовой марафон открытых лекций на крыше Исторического музея Южного Урала. Вечером в среду, 21 июля, заявлено сразу девять выступлений на темы: детская психология, русский авангард, выбор витаминов, тайм-менеджмент, типы характера и другие.

Набор тем и спикеров не регламентирован ничем, кроме времени выступлений: примерно по 20 минут, аналогично формату Ted-talk. Среди лекторов: телесный психотерапевт Алексей Пашнин, плейбек-практик и буто-перформер Екатерина Юдина, единственный в Челябинске Монтессори-лектор Екатерина Савельева, провизор с 15-летним стажем Марина Лебедева, искусствовед Анна Захарова. Спикеры расскажут о силе перформативного искусства, неврозах, самооценке и самокритике, способах увлечь ребенка чтением, правилах выбора витаминов, футуризме и его представителях...

Такой лекторий можно считать экспериментом клуба «Читалка», который традиционно собирается, чтобы поговорить конкретно об одной книге.

«Все началось с того, что почти каждая наша литературная встреча заканчивалась долгими разговорами, потому что мы уходили в контекст разных вопросов: истории, психологии, искусства. Мы увидели, что участники клуба— талантливые, эрудированные, каждому есть чем поделиться. Возник запрос на организацию открытого микрофона, где каждый мог бы высказаться. Формат сродни Ted-talk-выступлениям, поэтому лекции по 20 минут. Несмотря на то что все лекторы имеют образование в заданной теме, есть дебютанты. 20 минут — как дегустация темы», — говорит автор проекта «Читалка» Агния Вязовская.

Вход на крышу бесплатный, но донаты, пледы и зонтики не помешают.

















