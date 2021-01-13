В Челябинске на Кировке открывается новая музыкальная площадка

И бар по совместительству

Пока популярные и не очень рестораны Челябинска закрываются из-за пандемии, на Кировке шумно открывается музыкальный бар.

14 января на ул. Кирова, 104 (бывший ресторан Asado) официально начинает работу новое заведение челябинского пивовара Ильи Ройтенберга. «Лаборатория пива», это не филиал известного пивного ресторанчика при заводе на ул. Карпинского, а новый самостоятельный формат «быстрого бара».

«Пешеходная улица располагает к прогулкам и нам хочется, чтобы челябинцы и гости нашего городане засиживались в заведениях, а больше гуляли. Поэтому мы не стали ставить мягкие кресла и компанейские столы — у нас длинная стойка, барные стулья и концепция «пропустил кружечку-другую и отправился дальше, наслаждаться видами», — поясняет Илья Ройтенберг.

В новой «Лаборатории» отличается меню и средний чек. В баре представлены классические сорта пива и сеты закусок в советском стиле (например, комбо из огурчиков, чесночного хлеба, селедки и яйц). Посиделки с живой музыкой (когда снимут коронавирусные ограничения) выйдут в среднем на 500-700 рублей.

Кстати, о музыке. В отличии от клубного ресторана, в заведении на Кировке выступления будет в более «квартирном варианте» — соло-инструменты (саксофон, скрипка), песни под гитару, один, максимум двое музыкантов. Как только губернатор Челябинской области даст добро на живую музыку, афиша концертов будет выставлена на официальном сайте пивзавода.

Открытие в 2021 Илья Ройтенберг считает рисковым, но интересным занятием: «Мы до конца не знаем, что получится, рискуем и надеемся, что получится отлично! Ждем отмены развлекательных ограничений, готовимся «блистать чешуей» на полную!»