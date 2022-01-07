В Челябинске на катке парка Гагарина пройдет рождественская дискотека

7 и 8 января горожане смогут покататься на коньках под сеты DJ Sushko

В Челябинске пройдут большая рождественская дискотека на катке Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина. 7 и 8 января горожане смогут покатать на коньках под зажигательные сеты DJ Sushkо, сообщили в администрации парка.



«Музыкальная вечеринка на катке состоится. В связи с погодными условиями встал вопрос о заливке льда, но сами дискотеки не отменим», — рассказали в парке Гагарина.

Сеансы массового катания будут организованы с 17:00 до 23:00. Музыкальное сопровождение — с 18:00 до 22:00.