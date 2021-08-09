В Челябинске на фестивале уличного кино покажут 30 фильмов

Фест пройдет в парке Гагарина 13 и 14 августа

13 августа в Челябинске состоится официальное открытие фестиваля уличного кино, где покажут лучшие короткометражные фильмы отечественных режиссеров за последние пять лет. В основную конкурсную программу вошли девять фильмов. Среди них история девушки, которая решила стать пожарным, комедия о ковиде от авторов фильма «Аритмия», сатира о «диванных экспертах» из интернета и маленькие зарисовки о музыкантах духового оркестра.

Помимо основной программы, у фонтана в парке Гагарина покажут семнадцать короткометражек вне конкурса и топ-7 среди победителей прошлых лет. Получается, за два дня фестиваля покажут 30 короткометражек.

Победителя среди конкурсных работ выберут зрители. По традиции фестиваля присутствующие проголосуют за понравившийся фильм светом фонарика, а специальное устройство — люксметр — измерит уровень света, по нему и определится победитель. Авторы лучшей работы получат 1 500 000 рублей на реализацию своего полнометражного дебюта.

Фестиваль проходит ежегодно с 2014 года. За это время кинопоказы прошли более чем на тысяче площадок в России и мире.

Кроме кинопоказа запланированы лекции и паблик-ток о кино. В начале каждого вечера свой музыкальный сет сыграет DJ SUSHKO, а ребята из магазина «Знаем Играем» привезут настольные игры и проведут игротеку.

Начало 13 и 14 августа в 18:00, полное расписание можно узнать на сайте фестиваля и в группе «ВКонтакте». Вход свободный.