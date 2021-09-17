В Челябинске на фасаде дома нарисовали Джоконду с белозубой улыбкой

Гигантское граффити появились на Университетской Набережной

В Челябинске на Тополиной аллее рисуют первый в микрорайоне мурал. На фасаде дома по адресу Университетская Набережная, 80 появилась гигантская Джоконда с легендарного полотна Леонардо да Винчи. Правда, вместо таинственной улыбки на лице Моны Лизы оскал во все 32 зуба.



Авторы мурала — художники ассоциации «Граффити Россия». Судя по всему, мурал является рекламой одной из стоматологий города.

Напомним, что в этом году в области прошел фестиваль «Наш Mural». В рамках фестиваля в разных городах области нарисовали 13 гигантских картин. Все получившиеся муралы легко найти по ссылке.