В Челябинске на День города запустят музыкальный фейерверк

На набережной началась установка звукового оборудования

Салют на День города в Челябинске будет музыкальным. На набережной Миасса уже началась установка конструкции для подвесного звукового оборудования. Как сообщили в управлении культуры администрации Челябинска, звуковая система для салюта достаточно мощная и музыку услышат все гуляющие в районе набережной.



«В городе уже есть опыт организации музыкального фейерверка. Продлится салют 15 минут, и все это время в колонках будет играть музыка. Будем стараться, чтобы музыкальный ритм и залпы были синхронными», — сообщили в управлении культуры администрации Челябинска.

Какая именно композиция сопроводит фейерверк — пока неизвестно, в мэрии выбирают подходящие треки.

Фейерверк запустят 11 сентября в 22:00, сбор у памятника Петру Столыпину.

Напомним, что в этом году Челябинск отмечает 285 лет со дня основания. Администрация города уже опубликовала афишу мероприятий, в число самых громких событий вошел музыкальный фестиваль в парке им. Гагарина «В ритме рока».



