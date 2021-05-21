В Челябинске на чемпионате России по киберспорту зрители «поднимутся» на Эверест и опробуют гоночный симулятор

Рассказываем, какие площадки для зрителей будут работать 22 и 23 мая во дворце спорта «Юность»

На площадке российского чемпионата по компьютерному спорту состоится большой косплей-конвент. Зрители смогут сделать фото с героями мультфильмов, кино и видеоигр, а еще попробуют себя в роли киберспортсменов и сыграют в баскетбол.



В фойе «Юности» установят дом виртуальной реальности. В нем все желающие примерят VR-очки: поднимутся на Эверест, спустятся на лыжах с горы или прокатятся по льду, как профессиональные фигуристы.

На первом этаже в зоне для компьютерных клубов Челябинска установят гоночный симулятор, а также проведут открытые турниры по компьютерным играм и познакомят гостей с интересными игровыми новинками. В фойе на втором этаже тоже появятся игровые зоны: аэрохоккей, настольный футбол и игровые приставки.

У входа во Дворец спорта построят небольшой скейт-парк и баскетбольную площадку, где пройдет турнир по уличному баскетболу 3×3. Параллельно граффити-художники проведут мастер-классы для челябинцев и покажут, как они создают настенные рисунки.

Отметим, что чемпионат России по компьютерному спорту в Челябинске пройдет впервые. Для участия в чемпионате приедут игроки из 16 регионов страны. Призовой фонд соревнований составляет 3,5 миллиона рублей.

Участники чемпионата сразятся друг с другом в шести различных дисциплинах: на боевой арене Dota 2, в спортивном симуляторе NHL 21, в StarCraft II и в ClashRoyale, в файтинге Tekken 7, а также в техническом симуляторе дрон-рейсинга DCL — TheGame.

Вход для зрителей на чемпионат бесплатный.