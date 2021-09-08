В Челябинске мошенники начали продавать Пушкинскую карту

От покупки лучше отказаться, и вот почему

Мошенники придумали схему заработка на Пушкинской карте. На сайтах бесплатных объявлений появились предложения о продаже карт. Неизвестные лица предлагают купить карту номиналом в 3 000 рублей за 700—1000 рублей. Но в Министерстве культуры РФ сообщили, что сходить в театр или музей за счет перепроданных карт не получится, так как на входе в учреждение нужно предъявить не только карту с билетом, но еще и паспорт.



«Эта схема мошенническая. Пушкинская карта именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по Пушкинской карте, также именные. Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся — при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие», — заявили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Пушкинские карты начали продавать по всей России, в том числе в Челябинске

На сайтах бесплатных объявлений подобные предложения блокируются, так как они являются незаконными. Впрочем, во «ВКонтакте» продолжает работать целое сообщество, где молодые люди предлагают купить их карты или даже перевести средства с Пушкинской карты на QIWI-кошелек. Ранее в «Почта Банке» сообщили, что обналичить деньги таким образом просто невозможно.





Напомним, что проект «Пушкинская карта» был запущен с 1 сентября 2021 года. Суть его в том, что все граждане возрастом от 14 до 22 лет могут получить карту с 3 000 рублей на счету. Потратить эти средства можно только на билеты в театры, музеи и другие культурные учреждения.

Журналист ИА «Первое областное» уже оформил карту и рассказал, что для этого нужно сделать, а позже выявил любопытный баг, благодаря которому удалось купить билет на концерт рок-группы.