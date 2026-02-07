В Челябинске молодежный отдел библиотеки Пушкина превратили в культурный хаб

Его модернизация — ключевой шаг в трансформации библиотеки

Сегодня, 7 февраля, в Челябинске в Центральной библиотеке имени Пушкина состоялось открытие модернизированного молодежного отдела. Его превратили в многофункциональный культурный хаб, где каждый уголок заточен под интересы посетителей — а это молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации города.

В пространстве, площадь которого увеличили с 200 до 330 квадратных метров, можно найти и тихие уголки для коворкинга и чтения, и лаунж-зону с настольными играми, и технологические площадки, и даже игровую с PlayStation 5. Но главной ценностью все-таки остались книги: здесь их более 42 тысяч. Это классика, современные произведения, графические романы и даже комиксы.

«Обновленный отдел вышел за рамки традиционной библиотеки. Здесь каждый сантиметр заточен под интересы и запросы ее посетителей. А сам проект — от идеи до реализации — один из первых по всей стране»,— подчеркнул глава города Алексей Лошкин.

В день открытия отдела сотрудники библиотеки устроили для посетителей настоящий праздник с концертом, косплей-дефиле, игровым турниром и квизом.

Модернизация молодежного отдела стала вторым этапом масштабного преобразования библиотеки. Напомним, в 2024 году ее капитально отремонтировали.