Первый частный театр в Челябинске получил предписание срочно привести помещение в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Mini Театр обратился к друзьям и зрителям за помощью: требуется порядка 70 тысяч рублей на установку пожарной сигнализации, пропитку декораций, замену линолеума и так далее.
«Точную сумму я назвать пока не могу: мы заказали смету, она в работе. Но понятно, что нам такие расходы не потянуть: мы существуем только за счет продажи билетов. Поэтому мы объявим сбор средств на одной из краудфандинговых платформ и просим всех распространить эту информацию. Если у вас есть знакомый миллионер, которому нравится современное искусство, то ему тоже можно рассказать о наших трудностях. Пока ситуация складывается так, что нас могут закрыть в любой момент», — рассказал режиссер, один из основателей Mini Театра Александр Черепанов.
Кроме прочего, в помещении необходим и второй выход. К счастью, он есть и специально стену прорубать не придется. Но оцените театральность этой детали: второй выход находится за одним из зеркал в туалете и ведет... в «Травяную лавку», что по соседству.
Опыт краудфандинга был и у Центра современного искусства «Клоповник»: тогда удалось таким образом собрать часть денег на установку пожарной сигнализации. Как только будет известна необходимая сумма, в пабликах Mini Театра появится ссылка на платформу.
О недавней премьере в Mini Театре по пьесе Ивана Воропаева «Солнечная линия» мы рассказывали здесь.
На фото: сцена из спектакля «Мои друзья антисемиты»
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