В Челябинске Mini Театр собирает донаты на пожарную сигнализацию

Режиссер Александр Черепанов и актриса Екатерина Писарева записали видеообращение к зрителям

«Точную сумму я назвать пока не могу: мы заказали смету, она в работе. Но понятно, что нам такие расходы не потянуть: мы существуем только за счет продажи билетов. Поэтому мы объявим сбор средств на одной из краудфандинговых платформ и просим всех распространить эту информацию. Если у вас есть знакомый миллионер, которому нравится современное искусство, то ему тоже можно рассказать о наших трудностях. Пока ситуация складывается так, что нас могут закрыть в любой момент»,

— рассказал режиссер, один из основателей Mini Театра Александр Черепанов.