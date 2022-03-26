В Челябинске лучшим деятелям культуры и искусства вручили премию «Золотая лира»

Ежегодно нагрудные знаки получают 13 человек в 13 номинациях

В Челябинске в День работника культуры состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Золотая лира». Нагрудные знаки и премию в размере 20 тысяч рублей получили 13 жителей города в 13 номинациях, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Вручение премии „Золотая лира“ — это признание и поощрение тех людей, чьи творческие открытия и достижения способствуют поддержанию и росту общего культурного уровня, делают жизнь южноуральцев ярче, богаче, интересней. Отдельно хочется отметить наставников, педагогов, мастеров своего дела, без которых, возможно, и не зажигались бы новые звезды, не прославлялся бы наш город далеко за его пределами»,— сказала глава города Наталья Котова.

В этом году премии получили:

ведущий археограф ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» Елена Рохацевич в номинации «Музейное дело и краеведение»;

заведующий отделом МБУК «Централизованная библиотечная система» Ираида Тиньгаева в номинации «Библиотечное дело»;

артист драмы МАУ «Челябинский центр искусств «Театр+Кино» Наталья Овинова в номинации «Театральное искусство»;

артист драмы МБУК «Челябинский театр современного танца» Владислав Морозов в номинации «Хореографическое искусство»;

преподаватель рисунка, живописи, композиции МБУ «Детская художественная школа искусств» Розалия Яппарова в номинации «Пластическое искусство и дизайн»;

преподаватель по классу вокала МБУ «Детская школа искусств № 9» Надежда Илькина в номинации «Дополнительное образование. Учитель»;

ученица третьего класса по академическому вокалу МБУ «Центральная Детская школа искусств» Диана Борисова в номинации «Дополнительное образование. Ученик»;

руководитель поэтического клуба «ст. Парнас» МКУК «Централизованная библиотечная система» Оксана Ралкова в номинации «Литературное творчество»;

руководитель клубного формирования «Музыкально-пластический театр «Аккорд» МБУК «Бригантина» Лариса Гафарова в номинации «Культурно-досуговая деятельность»;

преподаватель на общем эстетическом отделении для детей с ограниченными возможностями здоровья МБУ «Детская школа искусств № 2» Инна Скачкова в номинации «Талантливая молодежь»;

преподаватель керамики ГБОУ «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» Павел Пахаруков в номинации «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»;

преподаватель по классу фортепиано МБУ «Детская школа искусств № 4» Галина Логинова в номинации «За вклад в развитие отрасли „Культура“».

Премия «Золотая лира» была учреждена в 2006 году к 270-летию Челябинска. Всего за это время ее получили 173 человека.