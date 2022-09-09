В Челябинске ко Дню города прошел традиционный парад мод

Дефиле на Кировке устраивают 18 лет подряд

9 сентября на челябинской Кировке прошел традиционный показ мод приуроченный к празднованию Дня города. Для показа в центре Кировки специально смонтировали подиум, по которому прошли более тридцати моделей в нарядах от дизайнеров с Южного Урала.



Модное дефиле проходит в челябинске уже 18 лет подряд. В этот день на подиум выходят не только профессиональные модели, но и простые жители города разных возрастов. Самой молодой модели 4 года, самой взрослой — 76 лет.

Устраивают шоу администрация Челябинска вместе с имидж-клубом «Светлана» и модельным агентством «Эксклюзив». Задача показа — показать какую одежду шьют челябинские дизайнеры. И обратить внимание горожан на местные бренды.

Самое масштабное празднование Дня города в 2022 году пройдет 10 сентября. Главные события вечера, список перекрытых дорог и ограничения в этот день мы собрали в отдельном материале.