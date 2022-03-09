В Челябинске KFC продолжит работать несмотря на объявление о закрытии

Информацию подтвердили сотрудники фастфуда в городе

Американская корпорация Yum! Brands объявило о том, что приостанавливает работу 70 ресторанов KFC в России, в то время как всего их порядка тысячи. Журналист Первого областного информагентства связался с точкой KFC в ТРК «Горки» и узнал, ждут ли сотрудники закрытия.



«Информация о приостановке работы нам не поступала, мы работаем в обычном режиме. Без изменений KFC работают в „Алмазе“, в ТРК „Урал“ и у железнодорожного вокзала», — сообщают сотрудники по телефону.

На сегодняшний день в Челябинске работает больше десяти точек KFC. В декабре прошлого года двухэтажный ресторан быстрого питания открылся на Кировке на месте караоке Baccara.

Отметим, что корпорация Yum! Brands закрывает часть точек в России вслед за McDonald’s. На днях компания объявила, что все 850 ресторанов в России приостанавливают работу. Новость вызвала ажиотаж и в челябинских McDonald’s выстроились очереди.