В Челябинске каток в парке Терешковой украсили фигурами оленей

Новую подсветку установили на заснеженных клумбах

На катке в парке Терешковой поставили фигуры оленей. Несколько скульптур установили на заснеженных клумбах между ледяными дорожками. Арт-объекты особенно впечатляюще смотрятся вечером: их каркас обмотан праздничной гирляндой.

«Олень считается символом жизненных сил, достоинства и быстроты. Полюбоваться на большую оленью семью и устроить с ними фотосессию можно в любой день на катке», — сообщают в администрации парка.

Напомним, что каток в парке Терешковой работает по часовым и полуторачасовым сеансам. В понедельник на катке выходной, а в будни в 12:00 и в 14:00 вход на него свободный.

На платные сеансы стоимость билета 200 рублей, прокат коньков — 150 рублей. Каток работает с 12:00 до 21:30, а в субботу и воскресенье — до 23:00.