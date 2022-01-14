В Челябинске Камерный театр приглашает на открытую репетицию спектакля «Сын»

Постановка о подростке, который переживает развод родителей

15 января в Камерном театре состоится открытая репетиция спектакля по пьесе Флориана Зеллера «Сын». Готовит постановку петербургский режиссер Алексей Янковский. В субботу посмотреть на работу актеров и режиссеров приглашают всех желающих.



В центре истории — сложный подросток Николас. Его отец уходит из семьи к другой женщине. Николас пытается жить с отцом и его молодой женой, «встроиться» в новую жизнь. Но это продолжается недолго. Герой мучается от одиночества и непонимания и когда осознает, что мама и отец не воссоединятся, решается на самоубийство.

Пьесу Флориана Зеллера в России впервые поставили только в 2020 году, и спектакль челябинского театра войдет в пятерку первых постановок в стране. Премьера спектакля в Камерном театре запланирована на 18 марта.

Открытая репетиция пройдет 15 января с 13:00 до 19:00, можно зайти в любое время и понаблюдать за процессом, но очень просят не шуметь.

О других событиях в эти выходные рассказываем в афише.