В стенах Камерного театра готовятся к 9 Мая. В честь Дня Победы режиссер Олег Хапов готовит премьеру — моноспектакль о солдате и искусстве. В литературной основе «Воспоминаний о будущем» — произведения советского барда, поэта и художника Михаила Анчарова.
Михаил Анчаров, 1967 год
Главный герой спектакля — художник-фронтовик. Он многое повидал: человеческий героизм и подлость, убийства и борьбу за жизнь. Герой войны рассказывает, что видел на войне и о чем думал. Делится воспоминаниями со зрителями и пытается найти ответы на важные для себя вопросы. Спасет ли красота мир? Способно ли искусство помочь человеку остаться человеком, когда речь идет о жизни и смерти?
Камерное действие держит на себе актер Виктор Нагдасёв, заслуженный артист России и организатор поэтических вечеров в Доме актера.
Виктор Нагдасёв вместе с Аллой Точилкиной в спектакле «Завтра была война» учебной студии «Метро», 2021 год
Добавим, что повести и песни Анчарова во многом автобиографичны: писатель прошел войну в качестве военного переводчика, получил художественное образование и только потом начал заниматься литературой.
Премьера постановки «Воспоминания о будущем» состоится 5—6 мая. А после спектакль займет свое место в репертуаре Камерного театра.
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