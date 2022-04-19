В Челябинске к 9 Мая поставят спектакль по стихам Михаила Анчарова

Монолог фронтовика-художника в Камерном театре прочтет артист Виктор Нагдасёв

Михаил Анчаров, 1967 год

Виктор Нагдасёв вместе с Аллой Точилкиной в спектакле «Завтра была война» учебной студии «Метро», 2021 год

В стенах Камерного театра готовятся к 9 Мая. В честь Дня Победы режиссер Олег Хапов готовит премьеру — моноспектакль о солдате и искусстве. В литературной основе «Воспоминаний о будущем» — произведения советского барда, поэта и художника Михаила Анчарова.Главный герой спектакля — художник-фронтовик. Он многое повидал: человеческий героизм и подлость, убийства и борьбу за жизнь. Герой войны рассказывает, что видел на войне и о чем думал. Делится воспоминаниями со зрителями и пытается найти ответы на важные для себя вопросы. Спасет ли красота мир? Способно ли искусство помочь человеку остаться человеком, когда речь идет о жизни и смерти?Камерное действие держит на себе актер Виктор Нагдасёв, заслуженный артист России и организатор поэтических вечеров в Доме актера.Добавим, что повести и песни Анчарова во многом автобиографичны: писатель прошел войну в качестве военного переводчика, получил художественное образование и только потом начал заниматься литературой.Премьера постановки «Воспоминания о будущем» состоится 5—6 мая. А после спектакль займет свое место в репертуаре Камерного театра.