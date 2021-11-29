В Челябинске изменили место проведения хип‑хоп-фестиваля Energy

Финальная битва танцоров пройдет в Центре международной торговли

Организаторы танцевального фестиваля Energy объявили о смене площадки. Фестиваль должен состояться с 2 по 5 декабря, финальную битву планировали провести в ДС «Юность». Но за несколько дней до старта объявили, что площадка меняется — все мероприятия пройдут в Центре международной торговли.



На чемпионате проведут серии танцевальных батлов. В списке 19 номинаций, участники представят все многообразие уличной танцевальной культуры: дергающийся поппинг, power move — акробатически сложный танец, построенный на вращениях, фанковый локинг и, конечно, хип-хоп.

Артисты из разных городов России покажут яркие номера и схлестнутся в настоящей танцевальной битве. Лучшие примут участие в финальном шоу Street Show и Breaking Show. Победителей ждут денежные призы. Например, за победу в номинации Breaking Crew предоставляют 60 тысяч рублей.

В качестве хедлайнера на фестиваль приедет рэпер LIZER. Его концерт пройдет 5 декабря в 19:00 там же, в Центре международной торговли на пр. Ленина, 35.

Отметим, что Energy остается самым живучим фестивалем современного танца, в этом году он отмечает свое 20-летие.