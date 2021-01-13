Каток в парке Терешковой не откроют

Его собирались открыть сегодня, но передумали. Рассказываем, почему

В начале недели самый популярный каток Челябинска был закрыт из-за снегопада. Вчера техники должны были наращивать лед, однако морозы работам помешали. Каток закрыт до 14 января. Дирекция парка надеется, что прогноз погоды не подведет и к выходным новые ледовые дорожки будут готовы для катания.



Ранее из-за мороза был закрыт каток в парке Гагарина. Кроме того, сегодня закрыт и каток на Лыжной базе в Курчатовском районе.



Добавим, что ледовые дорожки в парке Терешковой уложены по той же специальной технологии, что и каток на Красной площади в Москве и на Дворцовой — в Петербурге, компанией «Формула льда». Это делает его абсолютно уникальным проектом в городе. 13 января 2021 года каток откроется и будет работать в обычном режиме.