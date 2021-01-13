В начале недели самый популярный каток Челябинска был закрыт из-за снегопада. Вчера техники должны были наращивать лед, однако морозы работам помешали. Каток закрыт до 14 января. Дирекция парка надеется, что прогноз погоды не подведет и к выходным новые ледовые дорожки будут готовы для катания.
Ранее из-за мороза был закрыт каток в парке Гагарина. Кроме того, сегодня закрыт и каток на Лыжной базе в Курчатовском районе.
Добавим, что ледовые дорожки в парке Терешковой уложены по той же специальной технологии, что и каток на Красной площади в Москве и на Дворцовой — в Петербурге, компанией «Формула льда». Это делает его абсолютно уникальным проектом в городе. 13 января 2021 года каток откроется и будет работать в обычном режиме.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом