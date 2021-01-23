В Челябинске из-за морозов изменили график работы катков

В ЦПКиО имени Гагарина отменили музыкальную программу

Сегодня, 23 января, в Челябинске довольно холодно: ночью столбики термометров опустились до −33 градусов, днем синоптики прогнозируют до −26 градусов мороза. В связи с этим катки в челябинских парках изменили свой график работы. Подробнее о том, где и во сколько можно сегодня покататься на коньках, рассказали в Управлении культуры Челябинска.

«Каток в ЦПКиО имени Гагарина работает в обычном режиме, музыкальная программа, запланированная с 17:00 до 20:00, отменена. Каток в Городском саду имени Пушкина начнет свою работу с 16:00»,— сообщили в Управлении.

В парке имени Терешковой челябинцам покататься сегодня не удастся: из-за того, что низкие температуры негативно действуют на искусственный лед, каток было решено снова временно закрыть.