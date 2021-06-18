В Челябинске из‑за коронавируса отменили URBAN FEST — 2021

Фестиваль спорта, искусства и музыки хотели провести в День молодежи 27 июня

В Челябинской области отменили фестиваль спорта, искусства и музыки URBAN FEST — 2021. Эту информацию корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Причиной отмены стала угроза распространения коронавирусной инфекции.



Большой фестиваль с участием скейтеров, танцоров и уличных художников планировали провести в День молодежи 27 июня на парковке торгового комплекса «Горки». Помимо выступлений участников, на фестивале должен был пройти концерт петербургской группы LOVANDA.

Напомним, что в Челябинской области отменяют и другие фестивали: на этой неделе стало известно об отмене Ильменского фестиваля и переносе Бажовского на август. Какие еще летние мероприятия перенесли на следующий год из-за коронавируса, читайте здесь.