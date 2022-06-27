В Челябинске исполнят саундтрек из аниме «Тетрадь смерти»

Солисты московского оркестра «Неоклассика» сыграют в Концертном зале имени Прокофьева

2 июля в Челябинской филармонии с саундтреками из аниме «Тетрадь смерти» выступит московский оркестр «Неоклассика». Программу концерта составлял лично Ёсихиса Хирано, композитор и автор музыки к оригинальному аниме.







Фото: Оркестр Неоклассика, CAGMO, vk.com/cagmo



Ёсихиса Хирано не смог приехать в Россию из-за введенных ограничений, поэтому струнный и симфонический оркестры с хором выступят без него. В Екатеринбурге на концерт уже не осталось билетов, в Челябинске свободные места еще есть.

В Челябинске музыку из аниме исполняют не в первый раз. Симфонический оркестр Челябинской области несколько раз исполнял саундтреки вместе с приглашенными дирижерами из Японии и Китая. Зал был полон новой для филармонии публикой, которой билеты полагались по Пушкинской карте.