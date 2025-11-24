В Челябинске исполнят редко звучащую поэму Шостаковича к 120‑летию композитора

В театре оперы и балета отметят день рождения маэстро концертом вокально-симфонической музыки

Челябинский театр оперы и балета готовит специальный концерт к 120‑летию Дмитрия Шостаковича (12+). Произведения композитора прозвучат 28 февраля, сообщили в пресс-службе Театра имени Глинки.

Программа разделена на три части. В первом отделении лауреаты международных конкурсов Дмитрий Каукин и Илья Лушников исполнят Концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра. Во втором отделении прозвучит сцена «Под Кромами» из оперы Мусоргского «Борис Годунов» в редакции самого Шостаковича.

Завершит вечер вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» для баса, хора и оркестра на стихи Евгения Евтушенко. Это масштабное произведение в Челябинске будет исполнено впервые. Для исполнения задействуют расширенный состав оркестра с тройными деревянными духовыми и увеличенными группами медных и ударных инструментов.

Дирижировать концертом будет Александр Матушкин.