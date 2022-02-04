В Челябинске Игорь Бутман проведет мастер-класс в формате джем-сейшен

С занятия начнется знаменитый Фестиваль музыкального юмора

7 февраля в Детской филармонии состоится мастер-класс известного саксофониста и джазмена Игоря Бутмана. Занятие проведут в формате джем-сейшен — гости примут участие в музыкальной импровизации на заданную тему. На сейшене ждут как опытных исполнителей, так и новичков.



Мастер-класс пройдет в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства». Суть проекта в том, чтобы молодые музыканты могли пообщаться с мэтрами музыкального мира.

К сожалению, на занятие с Игорем Бутманом билетов уже нет, но увидеть его выступление возможно на Фестивале музыкального юмора.

7 февраля в 19:00 на сцену концертного зала им. Прокофьева выйдет Московский джазовый оркестр под управлением джазмена, а также группа Moon Cabaret из Амстердама и команда Spokan Girls.

Труппа Moon Cabaret дает иммерсивные представления с легким флером психоделического сюрреализма, опираясь на традиции оперы и кабаре.

Moon Cabaret



Spokan Girls тоже объединяет в своих выступлениях театр и музыку, в их программе встречаются элементы ирландского фолка, финского обрядового пения и мелодии южноамериканской пампы.



Spokan Girls



На следующий день Фестиваль музыкального юмора отправится в другие города Челябинской области: 8 февраля — концерт в Сатке, 9 февраля — в Троицке, а 10 февраля — в Озерске.