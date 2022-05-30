В Челябинске группа «Ария» выступит на сцене в виде корабля

Концерт состоится 1 июня

В Челябинск приезжает группа «Ария». В первый день лета команда сыграет во дворце спорта «Юность» в рамках тура «Гость из царства теней». Организаторы обещают зрителям грандиозное шоу, которое, по их словам, можно сравнить разве что с концертом Rammstein.



Специально для тура подготовили масштабные декорации. Сцену дворца спорта «Юность» оформят в виде корабля. На заднем фоне будут транслировать видео-арты, на платформах установят палящие пушки, а артисты предстанут перед зрителями в костюмах пиратов. На одной из песен вокалист Михаил Житняков будет парить над головами зрителей, изображая Демона.

«Для шоу подготовлена уникальная трехуровневая сцена, построенная в виде трехпалубного корабля, где каждая палуба — экран-хамелеон, причудливо меняющий сцену от „Летучего голландца“ до горы Голгофы», — сообщают организаторы концерта.

Чтобы довезти все декорации, потребовался десяток грузовиков. Сейчас среди челябинцев ищут добровольцев на погрузо-разгрузочные работы. Информация об этом опубликована в соцсетях концерта. За помощь обещают подарить билеты на концерт 1 июня.