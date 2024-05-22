В Челябинске готовятся к выставке, посвященной Сергею Есенину

О сотрудничестве уже договорились с московским музеем

Директора Исторического музея Южного Урала и Государственного музея Сергея Есенина подписали документ о сотрудничестве. Событие станет отправной точкой в совместной деятельности двух организаций, поделилась директор челябинского музея Полина Глинских.

Подписание соглашения открывает возможности для совместной работы двух городов над популяризацией российской культуры и искусства.

«Основой творческого процесса Сергея Есенина являлась народная культура, через которую он воспринимал все многообразие культуры русской. Сейчас места, где можно пообщаться с такой культурой, — исторические музеи, поэтому очень важно сохранять эту взаимосвязь, обмениваться опытом и участвовать в совместных проектах», — отметил директор московского музея Олег Робинов.

Соглашение предусматривает обмен передвижными выставками, организацию совместных мероприятий и образовательных программ. На следующий год в Челябинске уже планируют проект, который будет посвящен 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.