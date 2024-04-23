В Челябинске готовят выставку о противоположностях

О добре и зле расскажут через перформансы и графику

В выставочном зале Детской художественной школы искусств имени Н. А. Аристова в Тракторозаводском районе Челябинска готовится Неделя современного искусства «Дуальность». Как рассказали организаторы проекта, уральские живописцы, керамисты и артисты поднимут идею двойственности самого искусства.

Экспозиция расскажет про черное и белое, разум и чувства, нейросети и творчество живого человека. Все картины, скульптуры и перформансы созданы в попытке поиска равновесия между природой и человеком.

«Весь наш мир многогранен, он неоднозначен, полон полярностей и противоположностей. Но только увидев и приняв эти противоречия, возможно прочувствовать всю целостность окружающего нас мира», — поделились в школе искусств.

Выставочный зал поделят на две части — черную и белую — и разделят инсталляцию деревом, состоящим из ключей, которое объединит работы всех авторов выставки. Оно покажет, что парные противоположности, существующие в нашем мире, могут существовать только в постоянном взаимодействии.

Открытие выставки состоится 26 апреля. Организаторы просят зрителей придерживаться черно-белого дресс-кода.