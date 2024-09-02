В Челябинске готовят стендап‑спектакль по мотивам греческих мифов

Древних богов перенесут в наши дни

В «Театральном пространстве свободы» задумались, как бы звучали знакомые нам легенды Древней Греции на новый лад и с какими проблемами боги и герои столкнулись в современном мире. Задумались — и создали спектакль «Мифы. Сегодня», премьера которого состоится в конце сентября.

В основу легли излюбленные поп-культурой сюжеты о двенадцати подвигах Геракла, похождениях громовержца Зевса, а также другие мифы, которые можно найти в любых сборниках по Греции.

«Как часто вы думаете о мифах Древней Греции? А что вы помните из них? Древние греки верили в происходящее в мифах или воспринимали это как сказки? И почему так много авторов переписывали эти мифы и трактовали по-своему?» — задаются вопросами в студии.

Некий стендап о проблемах, с которыми в XXI веке сталкиваются герои известных мифов, создавали сразу несколько артистов «Театрального пространства». Среди режиссеров — Илья Селиверстов и Арсений Ашмарин, худрук — Алексей Тетюев.

Ремейк греческих мифов впервые покажут 20 сентября в 19:00. Возрастное ограничение 16+.