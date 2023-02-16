В Челябинске готовят премьеру спектакля «Андреева ночь»

В основе спектакля — рассказ Романа Михайлова «Героин приносили по пятницам»



«У Могучего получился миф о новом человеке в новой стране, Россия, 1990-е, надежда на прекрасную жизнь и убийство этой надежды. У нас все по-другому, совсем не об этом. Сейчас время непростое, время злобы, циничности, разобщенности, пессимизма, и мне показалось это произведение лучом света и добра»,

— говорит Сергей Карпов.

«Герои этого спектакля — они странные. Они фрики. „Люди тайны“, так их называет сам Михайлов. У них своя логика. Про них обычно говорят: дураки какие-то. На поступки, которые они совершают, никогда бы не отважились нормальные, адекватные люди. Но в глубине души каждый человек хочет поступить именно так: разорвать шаблоны, разломать рамки, сделать что-то от чистого сердца. Смотреть за ними — все равно что смотреть за собой, за внутренним собой, который ничего такого себе не позволяет»,

— рассказывает Сергей Карпов.

«Этот сюжет не привязан ко времени ( в отличие от театральной версии Андрея Могучего, которому важно было рассказать о людях из 1990-х). И нет строго определенной аудитории. Это история про добро и про любовь — про то, чего очень сильно хочется и очень сильно не хватает сегодня»,

— сформулировал молодой режиссер.

Накануне премьеры, которая состоится в субботу, 18 февраля, мы побывали на репетиции в Челябинском театре драмы и пообщались с режиссером из Ярославля Сергеем Карповым, который в Челябинске работает впервые.Поставить спектакль по рассказу Михайлова — это его идея, которую театр поддержал. Этот же рассказ, название которого ни один театр не решился вынести на афишу, был одним из литературных произведений в основе постановки Андрея Могучего «Сказка» в Театре Наций.На сцене три железные кровати с голыми панцирными сетками. Актеры репетируют сцену в больнице: гоняются друг за другом, кидаются подушками и скачут на кроватях. Режиссер скачет вместе с ними, каждую связку проигрывает, потому что сам актер. Эти кровати, которые точно относят нас в какую-то лечебницу, на самом деле трансформеры и превращают пространство в вагон поезда, в отдел полиции, в квартиру... Предупреждая логичные вопросы, скажем, что пьеса не про наркоманов и героин упоминается всего дважды.Несмотря на провоцирующее название, история у Романа Михайлова (который по образованию математик, а с недавнего времени еще и режиссер) светлая. Согласно его концепции, это мир могут изменить только сумасшедшие. Никакой здравый смысл и трезвый расчет ничего не повернет.Премьера спектакля «Андреева ночь» состоится на малой сцене Театра драмы в субботу, 18 февраля.