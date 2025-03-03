В Челябинске готовят премьеру «Анна Каренина»

Спектакль представят в конце марта

В челябинском mini театре готовятся к новому спектаклю. Как сообщают в театре, в репертуаре появится постановка «Анна Каренина» (16+).

Трагическую историю делают «по мотивам романа» Льва Толстого. Напомним, в центре сюжета культовой книги — любовь замужней дамы Анны Карениной и офицера Алексея Вронского на фоне дворянского общества Петербурга и Москвы XIX века.

В театре отметили, что премьерой «начинают весну правильно». Первые показы запланированы на 29 и 30 марта.

Напомним, в прошлом театральном сезоне постановка «Анна Каренина» появилась Камерном театре.