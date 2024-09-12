В Челябинске готовят мистическую программу на пятницу, 13‑е

Страшилки под луной, саспенс и загробная музыка обеспечены

В этом месяце 13-е число выпадает на пятницу. День неприятностей, нечистой силы, ведь — как только не обзывают эту дату, окутанную тайнами, мифами и суевериями. Верить ли в то, что эта пятница несет одни несчастья, — дело каждого. А мы, в свою очередь, собрали афишу атмосферных мероприятий Челябинска, на которые можно попасть и развеяться на закате рабочей недели.

Филармония

В 20 часов в филармонии начнется концерт «Мистическая пятница при свечах». В программе пять произведений: сонаты Баха и Шуберта, Концерт для альта и струнного оркестра Rennsteig Ишмуратова, Concertino Giocoso Пелециса и «Лесной царь» Ахунова. Возрастное ограничение 6+.

Центр межкультурных коммуникаций «Колибри»

В Публичке этот день решили посвятить любителю всего загадочного и сверхъестественного — Скуби-Ду (и опустим тот факт, что он больше всего из команды друзей боялся призраков и монстров). Все мероприятия для детей и желающих поностальгировать по любимому мультсериалу взрослых перенесли в подразделение библиотеки — центр «Колибри». В 13:00 здесь начнется «Скуби-квест», участники которого должны будут отыскать монстра. Затем, в 16:00, на площадке центра пройдет показ серии «СкубиЕстественное» — мультяшной коллаборации сериалов «Скуби-Ду» и «Сверхъестественное». А в 17:30 начнется квиз «Скуби-Ду, где ты?». Возрастное ограничение 12+.

Театр кукол

В театре имени Вольховского проведут ночную экскурсию по закулисью. Прогулка по гримеркам, столярным цехам и комнатам кукол начнется в 20 часов. Как рассказывают артисты, порой ночью куклы оживают, а некоторые показывают свой непростой характер. Может быть, кого-то из участников экскурсии тоже проводит взгляд пластиковых глаз? Возрастное ограничение 16+.

Арт-сквер

Здесь на молодежном фестивале «Друг с юга Урала» будут рассказывать страшилки. Не у костра, конечно, но так же атмосферно, как в загородных лагерях. Вспоминайте истории о черных-черных городах, звонках от молчаливых незнакомцев и полтергейстах. Начало в 20:00. Возрастное ограничение 16+.

Также в этот день для челябинцев открыты двери страшных квестов — от пряток на выживание до спасения из психбольниц и домов, кишащих привидениями.