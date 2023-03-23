В «Театральном пространстве свободы» (Svoboda2, корпус 10) идут последние репетиции спектакля «Живой», созданного по поэтическим произведениям, дневникам, письмам, воспоминаниям двух поэтов, живших в России с разницей в 70 лет: Владимира Маяковского и Александра Башлачева.
Три премьерных спектакля назначены на 25, 26 и 27 марта.
«Мы решили соединить в спектакле двух великих русских поэтов, которые никогда не встречались в реальной жизни, но они настолько близки по своей природе, по мироощущению, по судьбе, что мне кажется, душа Маяковского как будто бы заново воплотилась в Башлачеве. Реинкарнация своего рода произошла. Для меня бесспорно их глубинное родство. Если Маяковский — рассвет советской эпохи, то Башлачев — закат», — рассказывает о замысле спектакля режиссер Алексей Тетюев.
В «Живом» заняты два актера: Григорий Цукерман (он один из авторов идеи) и Ирина Кадралиева. Один из первых сборников Владимира Маяковского, изданный в 1916 году, из личной библиотеки Григория Цукермана станет реквизитом в спектакле. По мнению авторов постановки, великая поэзия рождается в эпоху, когда исчезает свобода. «Чем плотнее грунт, тем ярче и крепче пробивающиеся в нем живые растения», — говорит Алексей Тетюев.
Каждый спектакль вмещает всего 40 зрителей, билетов на премьерные показы почти не осталось.
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