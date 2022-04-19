В Челябинске готовится премьера поморской сказки

На сцене НХТ актеры будут играть на терменвоксе и яйбахаре

«Мы читали новеллы Леонова в пандемию, снимали видеоверсии. И я увидел в «Гибели Егорушки» сценическое продолжение. Я почувствовал, что это нужно сделать. Да не прозвучит это кощунственно, но я представляю это как литургическое действо. Мы на афишах напишем легенда, а в реальности — путь человеческий к вере. Сам текст настолько насыщен образно-смысловой энергетической тканью, что нужно дать возможность этой ткани развернуться. Особенно сейчас, когда все так обострилось, когда идет духовная борьба за душу человека»,

— поясняет режиссер Евгений Гельфонд.

За пару дней до закрытия на ремонт, 28—29 апреля, в стенах Нового художественного театра состоится премьера — на сцене пройдет всенощная «Егорушкины птицы». Спектакль основан на рассказе Леонида Леонова «Гибель Егорушки».Литературный источник полон какой-то глухой, языческой тайны, первородной жизни, старого слова. В основе сюжета — житие рыбаря Егорушки, который каждое утро на карбасе выходит в море, яруса расправляет по текучей, зеленой поверхности воды. Егорушка живет на выдуманном поморском острове Нюньюг в водах Белого моря, в женах у него красавица Иринья, в колыбели — сын Варлам, а на лавке у входа — подобранный монах Агапий. Монах помогает Егорушке ловить рыбу и бить моржей, а заодно бормочет о гибели сына, горе земном и царствии небесном. А язычник Егорушка и знать не знает, что за Иисус и зачем родился он на земле далекой, если мог здесь, на Нюньюге, а Егорушка бы ему пикши принес и бахилы.Писатель Леонид Леонов для режиссера НХТ Евгения Гельфонда — кто-то вроде советского Достоевского, пишет о нравственных исканиях человека, метаниях души и важных решениях, через которые к героям приходит их дух и смирение. И когда к постановке готовили «Метель» (премьера состоялась осенью 2021 года), то читали и рассказы. Среди них оказалась новелла «Гибель Егорушки».История вложена в голоса и души двух актрис — на сцене про «Гибель Егорушки» расскажут Ксения Бойко и Наталья Шолохова. Они — дух и душа, и птицы-вестники Егорушки. Пару лет назад актрисы знакомились с текстом, зачитывая партии в сумерках у костра, под пищаль мокрых веток и треск пламени.А теперь они будут на сцене, в простых платьях, с непростыми судьбами. Будут читать слово, играть что-то дремучее, пробирающее до первых предков. Для этого в руках у них будет авторская версия яйбахара (это этнический инструмент из барабанов и струн) и терменвокс. Причем терменвокс для челябинского спектакля готовит внук создателя музыкального инструмента Петр Термен.Спектакль получается красивый, сложный и духовно насыщенный. И пусть вас не смущает древний язык — даже непонятное слово в общей ткани поморской речи льется в самое сердце, как великое, холодное Белое море.Премьерные показы «Егорушкиных птиц» назначены на 28—29 апреля, 18:00. Возрастное ограничение 14+.