В челябинском театре главную партию в балете «Пахита» исполнит балерина из Японии

Спектакль с ее участием состоится 22 января

В Театре оперы и балета им. Глинки главную партию в балете «Пахита» исполнит Лири Вакабаяси. 22 января балерина из Японии предстанет перед зрителями в роли танцовщицы Пахиты, выросшей в цыганском таборе. А молодого графа Люсьена де Эрвильи сыграет Алексей Шакуро.



Лири Вакабаяси в театральной труппе уже два года. Артистка из Японии живет и работает в Челябинске. Вместе с Алексеем Шакуро она исполняла главные партии в балетах «Ромео и Джульетта», «Сказки Гофмана» и «Кармина Бурана».

«Для меня партия Пахиты значима так же, как и партия Одетты — Одиллии в „Лебедином озере“, я давно о ней мечтала. Это классический балет, здесь важно показать чистоту техники, элегантное исполнение, особенно в финальном гран-па», — отмечает Лири Вакабаяси.

Напомним, что премьера балета «Пахита» на музыку Эдуара Дельдевеза на сцене театра состоялась в марте 2017 года.