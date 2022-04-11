В Челябинске электроподстанцию украсили граффити с Юрием Гагариным

Рисунок приурочен ко Дню космонавтики

У Дворца культуры железнодорожников художники нарисовали портрет Юрия Гагарина. Граффити ко Дню космонавтики нанесли на стену трансформаторной будки. Как объяснил художник Тимур Абдуллаев, портрет подготовили к мастер-классу по рисунку с помощью баллончиков. Занятие проводят для сотрудников компании «Россети».



«Завтра, 12 апреля, сотрудники компании завершат рисунок — дорисуют звезды и детали на шлеме. Портрет Юрия Гагарина уже трогать не будут, он останется таким», — пояснил Тимур Абдуллаев.

Напомним, что Тимур Абдуллаев с командой уже много лет украшает Челябинск и города региона граффити. В прошлом году художники нарисовали портрет девушки на фасаде десятиэтажного здания в микрорайоне Парковом, а в Южноуральске украсили дома репродукциями картин Никаса Сафронова и гигантскими копиями шедевров мировой живописи.