В Челябинске египтяне прочтут стихи Пушкина на русском, арабском и итальянском

Открытая читка с участием студентов ЮУрГУ состоится 6 июня

В воскресенье, 6 июня, в библиотеке имени Пушкина пройдет читка стихов Александра Пушкина. Знаменитые строки прочтут вслух студенты ЮУрГУ из Египта, Индии и Кот-д’Ивуара.



Встречу проводят в связи с Международным днем русского языка и днем рождения Пушкина, поэтому почти все иностранцы будут читать всемирно известные стихи на русском языке. Например, Элшарави Ибрахим Юссеф прочтет стихотворение Пушкина «Осень» на русском, а потом на арабском. Кроме того, на читке прозвучат «Я вас любил», «Я помню чудное мгновенье», «Демон» и «Мне вас не жаль, года весны моей».

Начало мероприятия — в 13:00.

Отметим, что также в выходные в центре города проведут «Пушкинский пикник». В программе — променад по Кировке в нарядах XIX века и бал в Горсаду имени Пушкина.