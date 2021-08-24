В Челябинске дорогу к мемориалу немецких трудармейцев засыпают шлаком

Накануне юбилея Русско-немецкий дом планировал привести в порядок братскую могилу на окраине ЧМЗ, но дорога к ней перекрыта

28 августа 2021 года отмечается 80-я годовщина начала депортации немецкого народа во время Великой Отечественной войны. Этот день принято считать Днем памяти и скорби российских немцев.

На юбилей трагедии в этом году члены Русско-немецкого дома планируют привести в порядок мемориальный комплекс в Металлургическом районе, возведенный на месте массового захоронения трудармейцев, которых с 1942 по 1944 год ссылали на строительство Челябинского металлургического завода.

«Когда мы ехали на место, чтобы оценить объем работ, оказалось, что дорога к захоронению завалена шлаком, который здесь сбрасывает ЧМК, и сейчас туда не проехать. Это серьезная проблема, так как никто не имеет права ограничивать доступ к мемориальным объектам», — рассказывает председатель Русско-немецкого дома в Челябинске Олег Гофрат.

Начало строительства Челябинского металлургического завода. Фото: музей гимназии № 96 г. Челябинска

28 августа 1941 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», согласно которому немцы должны были быть готовыми к отъезду через 24 часа. Больше 900 тысяч немцев, не только из Поволжья, но и из других регионов России, Украины и Закавказья, были сосланы в Казахстан и Сибирь, где работали в трудовых лагерях.

Местом ссылки для русских немцев стал и Челябинск. В феврале 1942 года больше 11 тысяч заключенных немцев начали строительство Челябинского металлургического завода.

Один из подъездов к мемориальному комплексу, сейчас здесь не проехать

Этнических немцев этапировали на место строительства и бросали в голом поле на февральском ветру. Только промерзшая земля под ногами — в ближайших пяти километрах ни одного поселения. Поволжские немцы рыли себе землянки и строили бараки. В возведенные трехъярусные «апартаменты» селили так плотно, что на каждого едва ли приходилось полтора метра. Антисанитария, голод и холод. Из-за авитаминоза и плохого питания заключенных начала косить пеллагра. Стала грубеть кожа, по телу расходились уродливые язвы, горло сковывали болезненные черные пятна. Люди теряли рассудок и умирали в страшных муках.

Другие подъезды к могиле перекопаны

В 1942—1944 годах умерших трудармейцев хоронили в семи километрах от поселка Першино на лагерном кладбище. В 1970-е годы на этом месте было организовано подсобное хозяйство ЧМЗ. Силами Немецкого культурного центра и католической общины Челябинска на месте массового захоронения трудармейцев в 1993 году была установлена гранитная стела с металлическим крестом и памятной табличкой на немецком языке «Hier ruhen in Gott Trudarmisten — die Opfer des Stalinismus 1942—1945» («Здесь покоятся трудармейцы — жертвы сталинизма. 1942—1945»). Но железный крест и табличка позже были украдены. Крест вернуть не удалось, а памятную табличку обнаружили в пункте приема цветных металлов.

Так мемориал на могиле выглядел в 2004 году. Фото: А. Я. Нахтигаль.

Сейчас Русско-немецкий дом и Немецкий культурный центр в Челябинске планируют оповестить областные и городские власти о невозможности добраться до мемориала. Охрана ЧМК не дает разрешения пройти туда даже пешком. При этом неизвестно, является ли это место территорией завода: никаких предупреждающих знаков и ограды здесь не установлено.

Начало строительства объектов Челябинского исправительно-трудового лагеря, 1941—1942 гг. Фото: музей средней общеобразовательной школы № 74, г. Челябинск

«Мы с товарищами пытались пройти к захоронению, но часть дорог засыпана шлаком или перекопана, а пройти пешком не дает охрана завода. Мемориал должен находиться на муниципальной земле, и засыпать к нему все подъезды неправильно», — комментирует Александр Миллер, один из старейших членов Немецкого культурного центра Челябинска.