В Челябинске Дмитрий Маликов представил свой спектакль на сцене Детской филармонии

Известный артист играл на синтезаторе классику и спорил с девочкой-диджеем

Во вторник, 19 октября, на сцене Детской филармонии Южного Урала состоялся спектакль Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». Представление посвящено современной и классической музыке.



Герои постановки — девочка-диджей и пианист, которого играет Дмитрий Маликов, — в ходе спора знакомятся с легендарными музыкантами и композиторами. Актеры в игровой форме рассказывают истории Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Майкла Джексона и советской певицы Галины Вишневской.

На сцене звучали хиты последних десяти лет (например, трек Тимати «Ты что такая дерзкая») и произведения классиков: Сергея Прокофьева, Кристофа Глюка, Вольфганга Амадея Моцарта. Часть произведений Дмитрий Маликов исполнил сам.

«Многое звучало в фонограмме, но то, что можно было сыграть на клавишах, я сыграл. Играю я на синтезатора, который выглядит на сцене, как рояль. На самом деле это декорации. Но благодаря ему во время игры живьем легко имитировать не только звук фортепиано, но и органа с клавесином», — рассказал Дмитрий Маликов.

Спектакль предназначен для детей школьного возраста. В зале Детской филармонии собралось порядка сотни человек — ребята и их педагоги. Вместе с ними на спектакль пришла первая леди региона Ирина Текслер.

«Мы увидели сплав театрального и музыкального искусства. Да, он носит образовательно-просветительский характер, но поставлен в развлекательном ключе и смотрелся на одном дыхании. Автобиографические рассказы от первого лица с подачей актеров гораздо интереснее, чем если ту же историю прочитаешь в учебнике», — прокомментировала Ирина Текслер.

Спектакль «Перевернуть игру» существует уже пять лет. Дмитрий и его театральная труппа гастролируют с ним по всей стране. При поддержке министерства культуры региона спектакль удалось привезти и в Челябинск.

«До спектакля я гастролировал с программой „Уроки музыки“. Мне захотелось продолжить эту просветительскую тему, и появилась идея спектакля. Я понимал, что такой формат сложнее, но он и интереснее. Целый год писали сценарий, потом с известным режиссером Ольгой Субботиной готовили постановку. После встречи с губернатором Алексеем Текслером мне предложили выступить в детской филармонии», — рассказывает о спектакле Дмитрий Маликов.

Девочку-диджея сыграла Виктория Белякова

Как признается директор Детской филармонии Татьяна Денисова, при подготовке к представлению организаторы опасались, что сцена не вместит гигантские декорации спектакля. В первую очередь речь об экранах, на которые транслируют тематический видеоряд.

«Перед спектаклем я подошел к техническому директору и спросил, как дела. Он рассказал, что до часу ночи подпиливал декорации, чтобы они вошли на сцену. „А обратно как? Нарастить можно будет?“ Техдиректор меня успокоил, что все будет нормально», — рассказывает журналистам Дмитрий Маликов.

Так как спектаклю уже пять лет, Дмитрий задумывается о том, чтобы немного обновить его — задействовать свежие современные треки и рассказать о других известных композиторах. Например, в планах включить произведения Петра Чайковского и отразить тему русского балета.

Напомним, что 20 октября в 12:00 и 15:30 в детской филармонии Дмитрий Маликов проведет урок музыки. Урок пройдет в формате творческой встречи, участникам предлагают обсудить с артистом современные музыкальные тренды, кумиров, реальные возможности развития в музыкальной сфере.